Гагин назвал атаку на гражданский танкер в Керченском проливе провокацией

Советник врио главы ДНР оценил удар морского дрона ВСУ по гражданскому объекту.

Советник временно исполняющего обязанности губернатора Донецкой народной республики Дениса Пушилина Ян Гагин прокомментировал новостные сообщения об атаке Вооруженных сил Украины на гражданский танкер в Керченском проливе. В рамках интервью с журналистами "РИА Новостей" эксперт заметил, что таким образом киевский режим пытается спровоцировать Москву на необдуманные ответные действия, так как власти ВСУ понимают, что не добиваются на поле боя никаких успехов.

Что касается танкера, это гражданское судно с гражданским экипажем и с определенной гражданской задачей - это танкер для перевозки нефтепродуктов. И военных задач он не имеет, флаг на нем гражданский. Ян Гагин, советник врио главы ДНР

Напомним, что в пресс-служье Росморречфлота ранее уведомили СМИ о том, что с российского танкера "Сиг" ведется откачка воды. В настоящее время судно остается на плаву. Однако борт получи пробоину в районе машинного отделения в южной части. Предположительно, повреждения нанес морской беспилотный дрон противника.

В ДНР сообщили, что ВСУ усилили разведку с помощью беспилотников на донецком направлении.

Фото и видео: Telegram / РИА Новости