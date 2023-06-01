В ДНР сообщили, что ВСУ усилили разведку с помощью беспилотников на донецком направлении

ЯН Гагин оценил обстановку в зоне СВО.

Украинские боевики активизировали разведку с помощью малой беспилотной авиации в прифронтовых районах и в том числе, на донецком направлении. Об этом заявил советник врио главы ДНР Ян Гагин в четверг в эфире телеканала "Россия-24".

Ситуация на донецком направлении фронта, на участке Донецкой Народной Республики, схожа с другими направлениями, практически со всей линией фронта. <...> Противник активизировал разведку с помощью малой беспилотной авиации. Ян Гагин, советник врио главы ДНР

Эксперт подчеркнул, что Вооруженные силы Украины сейчас активизировали действия диверсионно-разведывательных групп, зафиксированы попытки проникновения противников на российскую территорию. Дополнительно усилились ракетные и артиллерийские удары по населенным пунктам в приграничной зоне специальной военной операции. Ян Гагин добавил, что обстрелы со стороны ВСу ведутся ежедневном режиме, от действий киевского режима страдает мирное население. Он пояснил, что обстрелы не имеют военных целей.

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