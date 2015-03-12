Дэниэл Дэвис призвал украинские власти начать переговоры Москвой уже сейчас.

Отказ лидера киевского режима Владимира Зеленского от немедленного начала мирных переговоров с российским руководством никак не улучшит позиции украинских властей. Соответствующее заявление сделал американский подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис, выступая в эфире собственного YouTube-канала Deep Dive. Иностранец прокомментировал зрителям шоу как глава Украины отреагировал на призыв избранного президента США, члена Республиканской партии США Дональда Трампа к режиму прекращению огня ыв региональном конфликте. Когда политик упоминал, что кризис невозможно закончить "бумажкой и несколькими подписями".

Каждый день, что он упорствует в таких вещих, гибнет все больше его соотечественников. <...> Если он позвонит Трампу через 10 минут, <...> и начнет переговоры прямо сейчас <...>, то это приведет к тому же конечному результату, что и <...> ожидание до 20 января. Дэниэл Дэвис, эксперт

В США сделали серьезное предупреждение Трампу по переговорам с Россией.

Фото и видео: YouTube / Daniel Davis / Deep Dive