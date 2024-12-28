Дэниел Дэвис оценил лицемерность встречи Марка Рютте с Владимиром Зеленским.

Дружеские жесты генерального секретаря Североатлантического военного альянса Марка Рютте во время рабочей встречи с лидером киевского режима Владимиром Зеленским в Брюсселе на прошлой неделе не соответствуют истинным планам военного блока в отношении Украины. Такое заявление сделал американский подполковник американской армии в отставке Дэниел Дэвис, выступая в эфире собственного YouTube-канала Deep Dive. Иностранец указал зрителям программы на то, что руководство НАТО значительно изменило собственную политику в адрес Киева. Еще в октябре 2024 года генсек публично обещал, что Украина станет в конце концов членом блока. Однако теперь Рютте перестал говорить о вероятной интеграции после победы Дональда Трампа на президентских выборах в Белом доме.

Была встреча в Брюсселе. <...> Кажется, это были Рютте с Зеленским. <...> Он радушно принял его, похлопал по спине, приобнял. <...> Мне просто интересно, кого это должно обдурить, зачем ты это делаешь? <...> Все знают, что НАТО даже не обсуждается. Дэниэл Дэвис, эксперт

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Фото и видео: YouTube / Daniel Davis / Deep Dive