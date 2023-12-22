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Боррель: ЕС получает 80% компонентов для наращивания военного производства из Азии

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Глава МИД ЕС оценил сотрудничество с Индо-Тихоокеанским регионом.

Европейский регион получает 80 процентов чипов и других компонентов, необходимых для осуществления "цифровой революции" и наращивания оборонного производства, именно из Индо-Тихоокеанского региона. Соответствующей информацией иностранный специалист поделился с участниками саммита "Диалог Шангри-Ла" в Сингапуре, трансляцию которой вел Международный институт стратегических исследований. Иностранец призвал коллег увеличивать технологическую и промышленную базу, связанную с оборонными возможностями региона. Он пояснил, что для этого требуется вкладывать больше инвестиций.

Начиная с кризиса евро Европа перешла к процессу молчаливого разоружения, давайте называть это так. Мы сокращали военные возможности, недостаточно инвестировали в промышленный потенциал для производства оружия, которое нам необходимо.

Жозеп Боррель, глава МИД ЕС

Жозеп Боррель отметил, что европейское промышленное развитие будет иметь положительные последствия для международных партнеров в Индо-Тихоокеанском регионе. 

Боррель заявил о необходимости избегать двойных стандартов в отношении решений МУС.

Фото и видео: YouTube / The International Institute for Strategic Studies

Теги: диалог шангри-ла, евросоюз, жозеп боррель, инвестиции, мид
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости,

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