Глава МИД ЕС оценил кризисы на Украине и Ближнем Востоке.

Мировое сообщество должно избегать двойных стандартов в те моменты, когда речь заходит о решениях Международного уголовного суда, в том числе относительно ситуации, происходящей в секторе Газа. Соответствующее заявление сделал министр по иностранным делам и политике безопасности Европейского союза Жозеп Боррель, выступая на форуме "Диалог Шангри-Ла" в Сингапуре в 2024 году. Иностранец начал свою речь с ситуации на Украине. Он заметил, что в этом региональном конфликте фиксируется нарушение международного права со стороны России, но это не единственное место на планете, где подобное происходит.

Нужно быть последовательными в наших принципах и не допускать практики двойных стандартов. Если мы одобряем акты МУС против Путина, мы должны делать то же самое, когда тот же суд будет действовать против других игроков на Ближнем Востоке. Жозеп Боррель, глава МИД РФ

У ЕС нет доказательств поставок оружия из Китая в Россию, заявил Боррель.

Фото и видео: YouTube / The International Institute for Strategic Studies