У ЕС нет доказательств поставок оружия из Китая в Россию, заявил Боррель

Глава МИД Евросоюза напомнил о поддержке Китаем ОПК России.

Глава министерства по иностранным делам и политики безопасности Европейского союза Жозеп Боррель заявил об отсутствии у коллективного Брюсселя доказательств того, что из Китая в Россию якобы поставляется оружие. Соответствующей информацией иностранный специалист поделился с участниками саммита "Диалог Шангри-Ла" в Сингапуре, трансляцию которой вел Международный институт стратегических исследований.

Китай обязался не поставлять оружие, и у нас нет доказательств того, что это происходит. Жозеп Боррель, глава МИД ЕС

Напомним, что британский министр по обороне Грант Шаппс публично заявил о том, что Лондон и Вашингтон якобы располагают "доказательствами" того, что Пекин поставляет или намерен начать поставлять Москве собственное вооружение для использования его в региональном конфликте на Украине. Руководитель внешнеполитического ведомства США Энтони Блинкен ранее говорил на слушаниях в конгрессе страны о том, что США не имеют данных о том, что Китай поставлял оружие России для использования на Украине, как это делают Северная Корея и Иран.

Боррель заявил о проблемах с поставками военной помощи Украине.

Фото и видео: YouTube / The International Institute for Strategic Studies