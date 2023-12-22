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У ЕС нет доказательств поставок оружия из Китая в Россию, заявил Боррель

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Глава МИД Евросоюза напомнил о поддержке Китаем ОПК России.

Глава министерства по иностранным делам и политики безопасности Европейского союза Жозеп Боррель заявил об отсутствии у коллективного Брюсселя доказательств того, что из Китая в Россию якобы поставляется оружие. Соответствующей информацией иностранный специалист поделился с участниками саммита "Диалог Шангри-Ла" в Сингапуре, трансляцию которой вел Международный институт стратегических исследований.

Китай обязался не поставлять оружие, и у нас нет доказательств того, что это происходит.

Жозеп Боррель, глава МИД ЕС

Напомним, что британский министр по обороне Грант Шаппс публично заявил о том, что Лондон и Вашингтон якобы располагают "доказательствами" того, что Пекин поставляет или намерен начать поставлять Москве собственное вооружение для использования его в региональном конфликте на Украине. Руководитель внешнеполитического ведомства США Энтони Блинкен ранее говорил на слушаниях в конгрессе страны о том, что США не имеют данных о том, что Китай поставлял оружие России для использования на Украине, как это делают Северная Корея и Иран.

Боррель заявил о проблемах с поставками военной помощи Украине.

Фото и видео: YouTube / The International Institute for Strategic Studies

Теги: диалог шангри-ла, евросоюз, жозеп боррель, китай, мид, опк
Категории: Лента новостей, Тема дня, Мировые новости, События на Украине, Новости России,

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