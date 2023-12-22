Монсон рассказал о самой впечатляющей истории из новых регионов

Спортсмен вспомнил о своем посещении Донбасса.

Боец смешанных единоборств (MMA) Джефф Монсон рассказал журналистам "РИА Новостей" о том, что история из его поездок в новые российские регионы, которая впечатлила его больше всего, о том, когда военнослужащий заплакал в ответ на вопрос о том, почему он не увез свою семью с опасной территории. Мужчина после этого поцеловал землю и уточнил, что бойцы будут защищать ее ценой собственной жизни.

И одна из вещей, которая засела у меня в голове, я брал интервью у военного, не буду называть его имени, но это было действительно близко к линии фронта, примерно в пяти километрах от линии фронта… И я спросил у него, зачем он вообще сражается? Где его семья? Он ответил: "Моя семья здесь". Джефф Монсон, спортсмен

По мнению Деффа Монсона, впечатляющими для него стали моменты, когда люди плакали и говорили о том, что не думали, что когда-то станут частью России. В результате в качестве ответа на вопрос о том, чего же они на самом деле хотят, эти лица говорили, что хотят мира. Спортсмен добавил, что никто из них не говорил о возвращении дома, денег или осуществления мести.

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Фото и видео: Telegram / РИА Новости