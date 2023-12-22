Монсон оценил шансы Байдена на переизбрание

Джефф Монсон объяснил, почему люди откажутся голосовать за действующего главу государства.

Действующий американский президент Джо Байден сам растоптал свой шанс на переизбрание на второй срок. Соответствующее заявление боец смешанных единоборств (MMA) Джефф Монсон сделал в интервью журналистам "РИА Новостей". Спортсмен отметил, что к такому последствию политика из Демократической партии привела поддержка властей еврейского государства и поддержку геноцида палестинского народа в секторе Газа. Бывший гражданин США полагает, что на ближайших выборах главы государства победу одержит член Республиканской партии Дональд Трамп.

Я думаю, что у него был шанс, но он его просто растоптал - из-за поддержки Израиля, геноцида в Газе… Он утратил все свои шансы на переизбрание. Его самая большая группа поддержки от него отвернулась. Я знаю, что России нравится Трамп, я думаю, что он и победит. Джефф Монсон, боец MMA

Спортсмен отметил, что на прошлых выборах президента США за Джо Байдена голосовали в основном молодые люди, потому что политик обещал им реформы, а сейчас его группа поддержки называет его "Геноцид Джо".

Монсон объяснил, почему не мог оставаться гражданином США.

Фото и видео: Telegram / РИА Новости