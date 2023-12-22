Монсон оценил шансы Байдена на переизбрание

Действующий американский президент Джо Байден сам растоптал свой шанс на переизбрание на второй срок. Соответствующее заявление боец смешанных единоборств (MMA) Джефф Монсон сделал в интервью журналистам "РИА Новостей". Спортсмен отметил, что к такому последствию политика из Демократической партии привела поддержка властей еврейского государства и поддержку геноцида палестинского народа в секторе Газа. Бывший гражданин США полагает, что на ближайших выборах главы государства победу одержит член Республиканской партии Дональд Трамп.
Я думаю, что у него был шанс, но он его просто растоптал - из-за поддержки Израиля, геноцида в Газе… Он утратил все свои шансы на переизбрание. Его самая большая группа поддержки от него отвернулась. Я знаю, что России нравится Трамп, я думаю, что он и победит.
Джефф Монсон, боец MMA
Спортсмен отметил, что на прошлых выборах президента США за Джо Байдена голосовали в основном молодые люди, потому что политик обещал им реформы, а сейчас его группа поддержки называет его "Геноцид Джо".
Монсон объяснил, почему не мог оставаться гражданином США.
Фото и видео: Telegram / РИА Новости
Обсуждение ( 1 ) Посмотреть все
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