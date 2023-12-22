Монсон объяснил, почему не мог оставаться гражданином США

Джефф Монсон рассказал о причинах отказа от американского паспорта.

Боец смешанных единоборств (MMA) Джефф Монсон заявил в интервью журналистам "РИА Новостей" о том, что не мог быть гражданином той страны, которая финансирует убийства и поставляет вооружение, именно поэтому спортсмен отказался от американского паспорта. Монсон заметил, что лишился нескольких друзей на Украине и конкретно - на Донбассе, а один из его друзей потерял ногу.

Здесь мало просто сказать, что я не поддерживаю это. Здесь нужны решительные действия, и я никоим образом не хочу быть частью этого. Так жалею ли я об отказе от американского гражданства? Нет, но мне, конечно, грустно от того, что я не могу увидеться со своими детьми. Джефф Монсон, боец MMA

Боец добавил, что решение об отказе от гражданства США было самым важным в его жизни, а российский документ он считает для себя подарком судьбы. При этом Джефф Монсон уточнил, что ранее планировал поездки на родину для того, чтобы увидеться с близкими. В частности, в Америке у него остались трое сыновей. Однако его позиция изменилась в тот момент, когда он увидел происходящее в зоне проведения специальной военной операции.

Стоит бешеных денег, и им надо будет сначала прилететь в Европу, в Дубай или Турцию, чтобы долететь до России нужно много денег и четыре разных рейса. Но в любом случае мы увидимся, даже если мне самому куда-нибудь придется полететь. Джефф Монсон, боец MMA

Джеффу Монсону поступают угрозы от сторонников киевских властей.

Фото и видео: Telegram / РИА Новости