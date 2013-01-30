Джеффу Монсону поступают угрозы от сторонников киевских властей

Спортсмен считает, что знает правду о происходящем на Донбассе.

Американский боец ММА Джефф Монсон рассказал, что ему поступают угрозы от сторонников киевских властей и украинских сторонников, которые обещают ему расправу за попытки донести миру информацию о происходящем на Донбассе. Соответствующей информацией спортсмен поделился с журналистами "РИА Новостей".

Очень мало кто в США поддерживает Донбасс и принимает правду о нем. Я получаю очень-очень много преисполненных ненавистью писем, сообщений в мессенджерах и из соцсетей такого примерно содержания: "Я хочу тебя убить!" Джефф Монсон, спортсмен

Однако деятельность американца на его родине не вызывает настолько радикальной реакции. Там Монсона пытаются убедить в том, что он является марионеткой в руках российских властей, так как он якобы не понимает, что происходит на самом деле. Спортсмен считает, что он как раз и понимает настоящую обстановку, так как находится на Донбассе с 2016 года.

И я видел страдания людей своими собственными глазами. И никому в мире нет до них никакого дела. Никто на свете, кроме России, не заботится о людях Донбасса. Никто не знает о них. И вот сейчас все закричали "Россия плохая, русские плохие!". Джефф Монсон, спортсмен

Напомним, что в июне боец из США стал вице-президентом Федерации спортивной борьбы Башкирии.

Джефф Монсон откроет в ДНР и ЛНР сеть детских спортивных школ.

Фото и видео: Telegram / РИА Новости