Джефф Монсон откроет в ДНР и ЛНР сеть детских спортивных школ

Американский боец ММА и актер Джефф Монсон откроет на территориях Донецкой и Луганской народных республик сеть детских спортивных школ. Соответствующей информацией специалист поделился в интервью с журналистами "РИА Новостей". Эксперт пояснил, что этот вопрос уже обсуждался с главой профильного министерства региона, а также с премьер-министром.
Это и есть наш план. Мы снова встретимся по этому поводу завтра. Мы надеемся открыть очень много школ. Не одну, не две, а множество школ для детей. Бесплатных школ.
Джефф Монсон, спортсмен
Американец пояснил, что говорит не только об учреждениях спортивного развития, но также и о школах боевых искусств и единоборств. Первые заведения появятся в Донецке, а потом сеть распространится и на Луганск.
Американский актер и боец MMA Джефф Монсон провел мастер-класс в Донецке.
Фото и видео: Telegram / РИА Новости
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