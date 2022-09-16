Джефф Монсон откроет в ДНР и ЛНР сеть детских спортивных школ

Боец ММА рассказал о том, что план уже обсуждался с региональными властями.

Американский боец ММА и актер Джефф Монсон откроет на территориях Донецкой и Луганской народных республик сеть детских спортивных школ. Соответствующей информацией специалист поделился в интервью с журналистами "РИА Новостей". Эксперт пояснил, что этот вопрос уже обсуждался с главой профильного министерства региона, а также с премьер-министром.

Это и есть наш план. Мы снова встретимся по этому поводу завтра. Мы надеемся открыть очень много школ. Не одну, не две, а множество школ для детей. Бесплатных школ. Джефф Монсон, спортсмен

Американец пояснил, что говорит не только об учреждениях спортивного развития, но также и о школах боевых искусств и единоборств. Первые заведения появятся в Донецке, а потом сеть распространится и на Луганск.

Американский актер и боец MMA Джефф Монсон провел мастер-класс в Донецке.

Фото и видео: Telegram / РИА Новости