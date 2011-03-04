Американский актер и боец MMA Джефф Монсон провел мастер-класс в Донецке

Спортсмен хочет открыть около сотни спортшкол.

Американский актер и боец MMA (смешанных боевых искусств) Джефф Монсон провел мастер-класс в городе Донецке. Спортсмен организовал показательную тренировку с подростками в возрасте от 12 лет и молодые люди до 25 лет. Мероприятие состоялось в местном комплексе "Спартак". В нем приняли участники спортивной школы FIGHT MASTERS в возрасте от 12 до 25 лет. Занятие продлилось около 45 минут. Монсон объяснил в рамках тренировки журналистам о том, что не собирается уезжать из России для того, чтобы вернуться на родину в США. В настоящее время у бойцов есть множество планов по своей карьере и развитию профессионального спорта в РФ. Спортсмен планирует открыть почти сотню бесплатных спортивных школ.

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Фото и видео: Telegram / РИА Новости