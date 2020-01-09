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Усик высказался о возможном бое с Фьюри
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Усик высказался о возможном бое с Фьюри

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Украинский боксер Александр Усик высказался о возможном бое против британского спортсмена Тайсона Фьюри. Информацией он поделился в рамках пресс-конференции с журналистами. Боец заметил, что по завершению схватки с иностранцем планирует подумать о завершении профессиональной карьеры. Бой с Фьюри он видит в Киеве, на территории стадиона "Олимпийский"

Прямо сейчас никакого боя с Фьюри не хочу. Хочу просто насладиться домашними делами: косить траву, сделать свет.

Александр усик, боец

Усик победил Джошуа и защитил титул чемпиона мира.

Фото и видео: YouTube / USYK17

Теги: александр усик, тайсон фьюри
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, События на Украине, Спорт,

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