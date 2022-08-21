Усик победил Джошуа и защитил титулы чемпиона мира

Его победу признали судьи.

Украинский боксер Александр Усик победил британца Энтони Джошуа и защитил титулы чемпиона мира по версиям WBA Super, WBO, IBF и IBO.

Поединок прошел в ночь на 21 августа в Джидде и продлился 12 раундов. Решением судей победу одержал Усик. Отметим, что это был второй поединок украинца с Джошуа. Ранее оба встречались на ринге в сентябре 2021 года. По итогам поединка Усик также одержал победу.

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Видео: YouTube / #UFCINSIDER