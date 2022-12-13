Украинский боксер раскритиковал Усика за политические высказывания

По его словам, чемпион мира по боксу говорит сумасшедшие вещи о политике.

Украинский боксер Иван Редкач раскритиковал соотечественника и действующего чемпиона мира Александра Усика за политические высказывания. Об этом он заявил в интервью YouTube-каналу ESNEWS.

Редкач заявил, что ему не нравится Усик, а в возможном поединке с Деонтеем Уайлдером он будет поддерживать американского спортсмена. По его словам, чемпион мира по боксу говорит сумасшедшие вещи о политике.

Если ты боксер, то оставайся боксером. Зачем ты лезешь в политику? У него ноль опыта. Иван Редкач, украинский боксер

Ранее Кремлев сообщил, что IBA подписала соглашение о сотрудничестве с ООН.

Видео: YouTube / ESNEWS