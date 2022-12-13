Кремлёв сообщил, что IBA подписала соглашение о сотрудничестве с ООН

Россиянин рассказал о своем визите в штаб-квартиру ООН в Нью-Йорке.

Президент Международной ассоциации бокса (IBA) Умар Кремлёв рассказал в социальных сетях о том, что российская профильная спортивная организация теперь будет сотрудничать с Организацией Объединённых Наций (ООН). Эксперт отметил, что намерен развивать бокс во всем мире, а сотрудничество со Всемирной организацией позволит быть более результативными.

Приехали в офис ООН, познакомились с историей и подписали соглашение о сотрудничестве с UNITAR, отделением ООН, которое занимается дипломатией. Весь мир — единое целое. Давайте беречь себя и нашу прекрасную планету! Умар Кремлёв, глава IBA

Умар Кремлёв пояснил, что ставит перед собой цель оказать поддержку каждой стране ради того, чтобы все государства совместно смогли двигаться в современность, уважать ценности друг друга, сформировать стабильное будущее.

"СКА Арену" введут в строй в этом году в Петербурге.

Фото и видео: Telegram / Kremlin_Russian