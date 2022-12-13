"СКА Арену" введут в строй в этом году в Петербурге

Известно, что порядка 58% горожан систематически занимаются спортом.

Стало известно, что в этом году введут в строй СКА Арену и Центр адаптивных видов спорта в Петербурге. Об этом 27 марта рассказали в пресс-службе Смольного.

Известно, что порядка 58% горожан систематически занимаются спортом. К 2030 году планируется увеличить их количество до 75%. Сделать это планируется с помощью строительства крупных спортивных объектов. В прошлом году на финансирование массового спорта выделили 2,5 млн рублей. На адаптивную физическую культуру и спорт потратили на 500 миллионов рублей.

Ранее строительство "СКА Арены" завершено почти на 90%. Рабочие успели смонтировать 4,4 тыс. т металлоконструкций и завершить остекление объекта на площади 22,5 тыс. кв.м.

Фото: Piter.tv

