Строительство "СКА Арены" завершено почти на 90%

Рабочие успели смонтировать 4,4 тыс. т металлоконструкций и завершить остекление объекта на площади 22,5 тыс. кв.м.

В Московском районе продолжается возведение "СКА Арены". Работы уже завершены на 87,5%. Об этом пишет "Петербургский дневник".

По информации компании "СКА Арена", которую приводит издание, на данный момент рабочие продолжают монтировать верхние блоки архитектурного фасада. На данный момент завершены мероприятия по монтажу 4,4 тыс. т металлоконструкций, полностью выполнено остекление здания на общей площади 22,5 тыс. кв.м. Наконец, готовность монтажа алюминиевого покрытия купола составляет 60%.

Кроме того, внутри комплекса ведётся работа по установке перегородок и отделке внутренних помещений. Специалистам предстоит покрасить 180 тыс. кв. м стен и 60 тыс. кв. м плитки.

В спортивно-досуговом комплексе "СКА Арены" уже подготовлены 35 лифтов и 14 эскалаторов. В технических помещениях закончили монтаж хладоцентра и всех семи трансформаторов.

Ранее мы сообщили о том, что работы по намыву северной части Васильевского острова встали почти на две недели.

Видео: ВКонтакте / СКА Арена