В этом сезоне атлантический лосось шел на нерест с 4 по 14 ноября.

Работы по намыву северной части Васильевского острова встали почти на две недели. Причина не в проблемах девелопера, а в рыбе – в Финском заливе завершилась миграция атлантического лосося. Эксперты сходятся во мнении, что если работы по намыву будут идти в строгом соответствии с законодательством, то экосистема локации не пострадает.

Как рассказал "Петербургский дневник", работы по намыву новых территорий, регламентируются множеством законов. В частности, закон обязывает останавливать работы на период нерестовых миграций рыбы. Точные даты нереста определяет Росрыболовство. В этом сезоне атлантический лосось шел на нерест с 4 по 14 ноября.

Работы по намыву надо прекратить для того, чтобы во время нереста в воде не было мутной взвеси от всплывшего песка. Песчинки попадают рыбам в жабры, и они просто не могут дышать. Юрий Шевчук, руководитель Северо-Западной общественной экологической организации "Зеленый Крест"

При этом, экологи сходятся во мнении, что остановка намыва новых территорий где бы то ни было проблемы рыбы не решит. Главная причина этого не строительство и не загрязнение вод, а банальный перелов, то есть рыбу вылавливают прежде, чем она успевает обзавестись потомством.

Фото: "Петербургский дневник" (Роман Пименов)