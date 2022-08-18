Александр Усик спел украинскую народную песню на пресс-конференции реванша с Джошуа

Схватка между украинцем и британцем состоится в Саудовской Аравии 20 августа.

Украинский боец Александр Усик спел украинскую народную песню на пресс-конференции реванша с британским спортсменом Энтони Джошуа. Напомним, что схватка между противниками запланирована на 20 августа. Бой состоится в Саудовской Аравии. Известно, что боксеры будут биться против друг друга во второй раз. На этот раз украинский спортсмен вышел к иностранцу в образе казака и исполнил народную песню. Стоит уточнить, что в первой схватке, прошедшей в сентябре 2021 года, украинец в Лондоне одержал победу единогласным решением судей. Боец Усик завоевал титул чемпиона мира в тяжелом весе по версиям Всемирной боксерской ассоциации (WBA Super), Всемирной боксерской организации (WBO), Международной боксерской федерации (IBF) и Международной боксерской организации (IBO).

Усик рассказал о потере больших денег из-за политической позиции.

Фото и видео: YouTube / Matchroom Boxing