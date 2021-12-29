Боксер не имеет рекламных соглашений на Украине.

Украинский боксер Александр Усик рассказал о потере больших денег из-за политической позиции. Спортсмен, выступающий в тяжелом весе, дал интервью местной телеведущей Марии Ефросининой. Он заметил, что на территории страны не имеет рекламных контрактов.

Достаточно много денег я потерял за свою позицию, но не жалею об этом. Деньги — это, пожалуй, самый легкий ресурс, который можно восполнить. С хейтом, непониманием очень много многомиллионных контрактов ушло. Александр Усик, боксер

Еще 25 декабря 2021 года мэр Киева Виталий Кличко дал свою оценку политической позиции боксера. Политик считает, что Усик является проукраинцем, потому что он всегда представляет свою страну и поднимает национальный флаг.

Фьюри нокаутировал Уайлдера и защитил чемпионский пояс WBC.

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