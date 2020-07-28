Фьюри нокаутировал Уайлдера и защитил чемпионский пояс WBC

Бой длился 11 раундом и завершился техническим нокаутом.

Боксер-тяжеловес из Великобритании Тайсон Фьюри победил американца Деонтея Уайлдера в третьем очном бою и защитил титул чемпиона мира по версии WBC.

Бой состоялся в Лас-Вегасе. Фьюри понадобилось 11 раундов, чтобы нокаутировать соперника. Взвешивание перед поединком показало, что британец на 18 килограммов тяжелее оппонента.

Это был третий по счету поединок между боксерами. Первый прошел в 2018 году и завершился вничью, второй бой – в 2020 году, в нем Фьюри одержал победу техническим нокаутом в седьмом раунде.

Ранее украинский боксер Александр Усик победил в бою соперника из Великобритании Энтони Джошуа.

Видео: Youtube/Fight Hub TV