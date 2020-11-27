Украинский боксер Усик победил британца Джошуа

Спортсмен из Украины одержал победу единогласным решением судей.

Украинский боксер Александр Усик победил в бою соперника из Великобритании Энтони Джошуа. Состязание проходило на стадионе "Тоттенхэм Хотспур" в Лондоне.

Продолжительность поединка составила 12 раундов. Судьи отдали победу спортсмену из Украины, так как, по их словам, он был более точен и активен. Благодаря этой победе, Усик завоевал титулы по версиям WBA Super, WBO, IBF и IBO.

В спортивной карьере Усика 19 профессиональных боев, 13 из которых завершились нокаутами. На счету британца 24 победы и два поражения, включая последний бой с Усиком.

Ранее мы сообщали, что Юрий Семин подал в отставку с поста главного тренера "Ростова".

Фото: Instagram/usykaa

Видео: Youtube/RoyHBT