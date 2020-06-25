Юрий Семин подал в отставку с поста главного тренера "Ростова"

Он занимал этот пост менее двух месяцев.

Главный тренер "Ростова" Юрий Семин подал в отставку. Об этом информирует пресс-служба футбольного клуба.

Новость о том, что экс-главный тренер московского "Локомотива" возглавил "Ростов" появилась 4 сентября. Контракт с ним был подписан на два года. Он сменил на этой должности Валерия Карпина, который ранее стал главным тренером национальной команды РФ по футболу.

Благодарю Юрия Павловича за время, проведённое в "Ростове", за то, что он откликнулся и согласился принять нашу команду <…> Но это футбол, к сожалению, так бывает. Это жизнь. У нас с Юрием Павловичем останутся тёплые и хорошие отношения. Арташес Арутюнянц, президент ФК "Ростов"

Отмечается, что решение об уходе было принято после встречи Семина и президента клуба.

Ранее в Петербурге представили логотип финала Лиги чемпионов.

Фото: ВК/ФК "Ростов"