Полоз: "Зенит" боится играть в еврокубках

По его словам, футболисты боятся выходить на игры против зарубежных команд.

Полузащитник "Ростова" Дмитрий Полоз высказался об игре "Зенита" в еврокубках. Об этом он заявил в эфире программы "Футбол России" на телеканале "Россия 24".

По словам футболиста, все российские клубы, которые выступают в Европе, боятся там играть. Полоз отметил, что важную роль в этом играет психология. Он считает необходимым иметь в каждой команде психологов, чтобы игроки не боялись выходить на игры против зарубежных команд.

Если взять и посмотреть матчи "Зенита": бу-бух, ба-бах – и все. Если в России они играют спокойно – сюда-туда, то там они так не играют, им не позволяют. У них нет такой уверенности. Дмитрий Полоз, полузащитник "Ростова"

Ранее мы сообщали, что женская сборная Англии установила рекорд по голам в одном матче на чемпионате Европы.

Фото: fc-rostov.ru