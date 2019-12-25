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Полоз: "Зенит" боится играть в еврокубках
Сегодня, 10:59
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Полоз: "Зенит" боится играть в еврокубках

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По его словам, футболисты боятся выходить на игры против зарубежных команд.

Полузащитник "Ростова" Дмитрий Полоз высказался об игре "Зенита" в еврокубках. Об этом он заявил в эфире программы "Футбол России" на телеканале "Россия 24".

По словам футболиста, все российские клубы, которые выступают в Европе, боятся там играть. Полоз отметил, что важную роль в этом играет психология. Он считает необходимым иметь в каждой команде психологов, чтобы игроки не боялись выходить на игры против зарубежных команд.

Если взять и посмотреть матчи "Зенита": бу-бух, ба-бах – и все. Если в России они играют спокойно – сюда-туда, то там они так не играют, им не позволяют. У них нет такой уверенности.

Дмитрий Полоз, полузащитник "Ростова"

Ранее мы сообщали, что женская сборная Англии установила рекорд по голам в одном матче на чемпионате Европы.

Фото: fc-rostov.ru

Теги: дмитрий полоз, европа, фк зенит, фк ростов
Категории: Лента новостей, Спорт, Футбол в России и Европе,

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