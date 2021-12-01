Женская сборная Англии установила рекорд по голам в одном матче на чемпионате Европы

Команда досрочно гарантировала себе выход в четвертьфинал турнира.

Женская сборная Англии по футболу установила рекорд по голам одной команды в матче на чемпионате Европы.

В рамках 2-го тура группового этапа турнира англичанки разгромили Норвегию со счетом 8:0. Этот результат стал рекордным как для женского, так и для мужского Евро. Ранее ни одной из команд не удавалось забить больше шести голов за матч.

Отметим, что благодаря этой победе Англия гарантировала себе досрочный выход в четвертьфинал турнира.

Ранее "Ювентус" объявил о возвращении Погба.

Видео: YouTube / كورة فايف