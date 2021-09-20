Результаты голосования в УИК 803 признали недействительными

Участковая комиссия находился на бульваре Новаторов в Кировском районе.

Результаты голосования на УИК №803 аннулировали. Об этом "Фонтанка" узнала от члена ТИК №7 Дмитрия Андреева.

Накануне член УИКа разорвал сейф-пакеты с бюллетенями после завершения выборов. К нему присоединился председатель УИКа, который открыл урну и вывали бюллетени на пол. Они оказались разбросаны. Мужчин пытался остановить полицейский. В итоге членов комиссии задержали. Андреев подозревает, что бюллетени раскидали для того, что результаты признали недействительными.

По словам главы ЦИК Эллы Памфиловой, в Петербурге может быть заведено одно или два уголовных дела по итогам выборов.

Видео: Telegram / Наблюдатели Петербурга