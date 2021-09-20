Памфилова: ЦИК может отменить итоги выборов на 6-7 участках в Петербурге

В ЦИКе ждут реакции горизбиркома.

В Петербурге есть основания для аннулирования результатов голосования на 6-7 участках. Об этом 20-го сентября сообщила председатель ЦИК Элла Памфилова.

Также как минимум на одном участке придется возбуждать уголовное дело, а может быть, и два. Сейчас Памфилова ждет реакции от Горизбиркома. Глава ЦИК надеется, что в Петербурге проявят себя с "положительной стороны" и отменят результаты.

В Горизбиркоме видят основания для аннулирования только на нескольких участках в Кировском районе.

Одна из самых громких историй произошла в УИК №803. Там члены избиркома разбросали бюллетени по полу.

Видео: YouTube / РИА Новости