  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 16:01
69
nadezhda_sib Код плеера Добавить в Яндекс.Новости

Памфилова: ЦИК может отменить итоги выборов на 6-7 участках в Петербурге

0 0

В ЦИКе ждут реакции горизбиркома.

В Петербурге есть основания для аннулирования результатов голосования на 6-7 участках. Об этом 20-го сентября сообщила председатель ЦИК Элла Памфилова.

Также как минимум на одном участке придется возбуждать уголовное дело, а может быть, и два. Сейчас Памфилова ждет реакции от Горизбиркома. Глава ЦИК надеется, что в Петербурге проявят себя с "положительной стороны" и отменят результаты. 

В Горизбиркоме видят основания для аннулирования только на нескольких участках в Кировском районе.

Одна из самых громких историй произошла в УИК №803. Там члены избиркома разбросали бюллетени по полу. 

Видео: YouTube / РИА Новости

Теги: выборы, голосование, цик
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии