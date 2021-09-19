Члены избирательной комиссии №803 разгромили участок в Петербурге

К погрому избирательного участка № 803 на бульваре Новаторов присоединился председатель Михаил Федоров, который сломал ящик для голосования и вытряхнул из него все бюллетени.

В воскресенье, 19 сентября, Георгий Хорошев, член участковой избирательной комиссии № 803 в Кировском районе Петербурга после официального завершения выборов открыл сейф. Он достал все сейф-пакеты и разорвал их. Видео с погромом появилось в Telegram-канале "Наблюдатели Петербурга".

К погрому избирательного участка № 803 на бульваре Новаторов присоединился председатель Михаил Федоров, который сломал ящик для голосования и вытряхнул из него все бюллетени. Хорошев и Федоров разбросали всю бюллетени по участку. После этого они начали толкать сотрудника правоохранительных органов, который пытался им препятствовать.

Как рассказал Дмитрий Андреев, член ТИК №7, это могло быть сделано для того, чтобы признать итоги голосования на участке недействительными.

Ранее Памфилова подчеркнула, что все нарушители на выборах будут привлечены к ответственности, "неотвратимость наказания должна наступить".

Видео: Telegram / Наблюдатели Петербурга