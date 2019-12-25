В Горизбиркоме Петербурга не видят оснований для повторных выборов

Признать недействительными бюллетени могут только на нескольких участках в Кировском районе.

Член Горизбиркома Петербурга Олег Зацепа сообщил о том, что не видит оснований для повторных выборов в городе. Процедурные нарушения которые были не повлияют на итоги голосования.

До установления территориальной избирательной комиссией итогов голосования, она может до вторника отменить результаты участковых комиссий. <...> Если буду установлены какие-то нарушения, которые могут поставить под сомнение результат голосования, то они могут отменить итоги голосования на отдельных участках или заново пересчитать бюллетени. Олег Зацепа, член Горизбиркома.

Он предположил, что таких случаев будет немного. На нескольких участках в Кировском районе аннулирование все же возможно. Зацепа также подчеркнул, что важен голос каждого избирателя, но легитимность выборов все-таки важнее.

Процедурные нарушения, в том числе с сейф-пакетами, могли возникнуть из-за того, что члены УИКов пользуются ими впервые, считают в петербургской избирательной комиссии. По этой же причине итоги голосования подводят так долго.

Явка на выборы в Петербурге составила около 36%. В ЗакС лидирует партия "Единая Россия", затем идет КПРФ, "Справедливая Россия", "Новые люди", "Яблоко", ЛДПР.

Фото: ВКонтакте / Городской медиацентр "Выборы-2021"