"Группа ЛСР" прокомментировала разгром в ЖК "Цивилизация на Неве"

Причины произошедшего в компании пока назвать не могут. Все повреждения пообещали устранить в ближайшее время.

Пресс-служба "Группы ЛСР" прокомментировала ситуацию с разгромленной парадной в жилом комплексе бизнес-класса "Цивилизация на Неве". Утром 1 декабря жильцы обнаружили залитые маслом лестницы, разрисованные стены и потоп в лифте. Горожане предположили, что так застройщику отомстили строители, которым не заплатили за работу: на некоторых стенах карандашом написали требование заплатить.

Пресс-служба "Группы ЛСР" в комментарии Piter.TV заверила, что выполнила свои обязательства по оплате перед подрядчиками, а причины произошедшего акта вандализма пока назвать не может. При этом, как заявила компания разъяренным жильцам в соцсетях, уже известно, что разгром устроили работники субподрядчика. По словам пресс-секретаря, в ЖК уже приезжали сотрудники правоохранительных органов.

Все повреждения компания устранит в кратчайшие сроки: надписи на всех этажах и в холлах закрасят до конца рабочей недели. Отделку, которая пострадала от протечек, восстановят к понедельнику. Сейчас специалисты проверяют исправность лифтового оборудования, по итогам оценки и просушки шахт будет принято решение о необходимости его ремонта или замены. До конца дня будет восстановлено отопление в лифтовых холлах. Отопление в квартирах работает в штатном режиме. пресс-служба ЛСР

Для безопасности жильцов компания пообещала усилить охрану в каждой парадной и поменять коды доступа.

Фото: ВКонтакте / ЖК Цивилизация на Неве | Цивилизация | ЛСР