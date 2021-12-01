Из мести строители разгромили парадную дома в ЖК "Цивилизация на Неве"

По словам местных жителей, так они отомстили за то, что им не заплатили за работу.

Строители разгромили парадную №9 дома №1, расположенного в жилом комплексе "Цивилизация на Неве" в Невском районе. По словам местных жителей, так они отомстили за то, что им не заплатили за работу. Об этом 1 декабря очевидцы рассказали в социальных сетях.

По словам жильцов, утром они почувствовали холод в квартире. Выяснилось, что отключили отопление. После чего жильцы выяснили, что не работает лифт. Стены лестницы на 10 этажах были облиты маслом и обрисованы карандашом. Вокруг все залито водой с пеной, мокрый даже потолок.

"Группа ЛСР" прокомментировала разгром.

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