Активисты недовольны действиями Никола Пашиняна.

Появилось видео разгрома протестующими здания правительства Армении. Ролик опубликовали журналисты в Telegram-канале RT. Поводом к незаконным действиям граждан страны стало соглашение, заключенное между РФ, Азербайджаном и Арменией. Со стороны Еревана выступал премьер-министр Никол Пашинян.

Местные СМИ уточнили, что протестующие искали главу правительства. Его обвинили в предательстве страны. Часть активистов предложила направиться к дому чиновника. На кадрах показано, что демонстранты побили стекла на первом этаже правительственного здания, а также сорвали вывеску. Очевидцы заметили, что на площади слышны звуки, напоминающие выстрелы.

Ранее Пашинян одобрил документ о прекращении огня в регионе конфликта. При этом все стороны остаются на занимаемых территориях. Также Армения обязуется вернуть Баку ряд земель.

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Видео: YouTube / NEWS AM