Алиев: Армения капитулировала в войне в Нагорном Карабахе

Президент Азербайджана выступил с обращением к нации.

Ильхам Алиев считает, что Армения капитулировала в войне в Нагорном Карабахе. Об этом президент Азербайджана сообщил во время видеообращения к нации. Заявление политика транслировалось местным телеканалом AzTV.

У вопроса есть военное решение, но я хотел решить вопрос политическим путем... Получилось так, как я говорил: военный этап завершен, переходим к политическому вопросу. Можно сказать, что мы подписали максимально выгодный нам документ, другого пути не было Ильхам Алиев, президент Азербайджана

По мнению спикера, Пашинян по сути признался в поражении Еревана. Речь идет о совместном заявлении РФ, Армении и Азербайджана о прекращении огня в регионе конфликта. С 10 ноября страны остаются на занятых позициях, а также обмениваются военнопленными. По словам Никола Пашиняна, данное решение было для него крайне тяжелым.

Алиев извинился перед Путиным за инцидент с российским Ми-24.

Фото: AzTV