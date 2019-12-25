О чем договорились по Карабаху Россия, Армения и Азербайджан

С 10 ноября в регионе действует режим прекращения огня.

О чем договорились по Нагорному Карабаху Россия, Армения и Азербайджан. Лидеры трех государств подписали соглашение о прекращении огня в регионе конфликта с 10 ноября.

Согласно документу, все военные останавливаются на занимаемых ими территориях. Баку и Ереван обязаны произвести обмен военнопленными. До 15 ноября Ереван возвращает Баку Кельбаджарский район, а до 1 декабря 2020 года – Лачинский район. При этом за Арменией остается Лачинский коридор шириной пять километров. Этот участок будет обеспечивать связь страны с Нагорным Карабахом. Также до 20 ноября Ереван передать Баку Агдамский района, а также часть Газахского района.

Вдоль Лачинского коридора будут находиться российские миротворцы. Общее количество контингента составит 1960 военнослужащих, а также 90 БТР и 380 автомобилей и спецтехники. Срок нахождения миротворцев - пять лет с автоматическим продлением на пятилетние периоды, если ни одна из стороны не решит выйти из соглашения.

В следующие три года стороны определят план строительства маршрута по Лачинскому коридору. Он обеспечит связь Степанакерта и Армении. При этом Азербайджан гарантирует безопасность передвижения. Внутренне перемещенные лица и беженцы должны вернуться в Нагорный Карабах и прилегающие районы. Ситуация будет находиться под контролем Верховного комиссара по делам беженцев при ООН.

Экономические и транспортные связи в Нагорном Карабахе будут разблокированы. Армения обеспечит сообщение между западными районами Азербайджана и Нахичеванской автономией. Ситуация будет контролироваться российскими пограничниками.

Алиев пообещал Карабаху долю самоуправления в составе Азербайджана.

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