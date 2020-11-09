  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 16:16
54
matveyvn
Код вставки плеера

Алиев пообещал Карабаху долю самоуправления в составе Азербайджана

0 0

Речь может идти о муниципальном самоуправлении или культурной автономии.

Президент Ильхам Алиев пообещал Нагорному Карабаху долю самоуправления в составе Азербайджана. Об этом пишет "Интерфакс".

Наша позиция заключается в том, что должен быть определенный уровень самоуправления.

Ильхам Алиев, президент Азербайджана

Он отметил, что речь может идти о муниципальном самоуправлении или культурной автономии. При этом Алиев подчеркнул, что в переговорах с армянской стороной они ещё не дошли до такой темы.

Ранее мы писали, что президент Армении вновь сменил главу службы нацбезопасности.

Видео: YouTube / AZTV

Теги:
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии