Алиев пообещал Карабаху долю самоуправления в составе Азербайджана

Речь может идти о муниципальном самоуправлении или культурной автономии.

Президент Ильхам Алиев пообещал Нагорному Карабаху долю самоуправления в составе Азербайджана. Об этом пишет "Интерфакс".

Наша позиция заключается в том, что должен быть определенный уровень самоуправления. Ильхам Алиев, президент Азербайджана

Он отметил, что речь может идти о муниципальном самоуправлении или культурной автономии. При этом Алиев подчеркнул, что в переговорах с армянской стороной они ещё не дошли до такой темы.

Ранее мы писали, что президент Армении вновь сменил главу службы нацбезопасности.

Видео: YouTube / AZTV