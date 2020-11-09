Алиев пообещал Карабаху долю самоуправления в составе Азербайджана

Президент Ильхам Алиев пообещал Нагорному Карабаху долю самоуправления в составе Азербайджана. Об этом пишет "Интерфакс".
Наша позиция заключается в том, что должен быть определенный уровень самоуправления.
Ильхам Алиев, президент Азербайджана
Он отметил, что речь может идти о муниципальном самоуправлении или культурной автономии. При этом Алиев подчеркнул, что в переговорах с армянской стороной они ещё не дошли до такой темы.
Ранее мы писали, что президент Армении вновь сменил главу службы нацбезопасности.
Видео: YouTube / AZTV
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