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Президент Армении вновь сменил главу службы нацбезопасности

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С соответствующим предложением выступил премьер-министр страны Никол Пашинян.

Президент Армении Армен Саркисян вновь сменил главу службы нацбезопасности. Он уволил временно исполняющего обязанности директора ведомства Микаела Амбарцумяна. Об этом рассказали в пресс-службе президента.

Отмечается, что с соответствующим предложением выступил премьер-министр страны Никол Пашинян.

Ранее мы писали, что Азербайджан взял под контроль город Шуша в Карабахе. Президент Ильхам Алиев заявил, что Азербайджан пойдет до конца в Нагорном Карабахе.

Видео: YouTube / Yerkir Media - News

Теги: армен саркисян, армения, нацбезопасность
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости,

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