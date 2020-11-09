Президент Армении вновь сменил главу службы нацбезопасности

С соответствующим предложением выступил премьер-министр страны Никол Пашинян.

Президент Армении Армен Саркисян вновь сменил главу службы нацбезопасности. Он уволил временно исполняющего обязанности директора ведомства Микаела Амбарцумяна. Об этом рассказали в пресс-службе президента.

Отмечается, что с соответствующим предложением выступил премьер-министр страны Никол Пашинян.

Ранее мы писали, что Азербайджан взял под контроль город Шуша в Карабахе. Президент Ильхам Алиев заявил, что Азербайджан пойдет до конца в Нагорном Карабахе.

Видео: YouTube / Yerkir Media - News