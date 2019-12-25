По словам Алиева, ключевой город в Нагорном Карабахе освобожден от оккупации.

Азербайджан взял под контроль город Шуша в Карабахе. Об этом пишут РИА Новости со ссылкой на президента Азербайджана Ильхама Алиева.

Президент заявил, что Азербайджан пойдет до конца в Нагорном Карабахе.

Шуша освобождена от оккупации. Шуша – наша! Карабах – наш! Поздравляю с этим событием весь азербайджанский народ. - Ильхам Алиев, президент Азербайджана

Напомним, что 7 ноября официальный представитель Минобороны Армении Арцрун Ованнисян объявил о непрекращающихся боях в пригороде Шуши. Азербайджан задействовал новые силы для штурма города, на различных подступах к Шуше прошли вооруженные столкновения бойцов.

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