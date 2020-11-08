Байден планирует отменить ряд указов Трампа сразу после инаугурации

Байден хочет вернуть США в Парижское соглашение по климату и отменить выход страны из Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

Кандидат в президенты США Джо Байден планирует отменить ряд указов Дональда Трампа сразу после инаугурации. Об этом сообщает The Washington Post.

Кандидат от Демократической партии намерен отменить запрет на въезд из мусульманских стран и восстановить программу, позволяющую людям, незаконно привезенным в США в детстве, остаться в государстве. Кроме того, появится специальная группа по борьбе с коронавирусом.

Нынешний президент США Дональд Трамп заявил конгрессу об официальном выходе США из ВОЗ в июле 2020 года. Он несколько раз критиковал организацию за действия в ходе пандемии коронавируса. В этой связи, США приостановили финансирование ВОЗ, хотя по факту страна являлась крупнейшим донором организации.

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Видео: Youtube/Washington Post