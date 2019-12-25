Суточный показатель превышает 20 тысяч уже третий день подряд.

В России зафиксировано 20 498 новых случаев заражения COVID-19.

Больше всего заболевших в Москве – 5751 человек. В Петербурге заразились 1331 россиянин, в Подмосковье – 644. У четверти инфицированных коронавирус протекает бессимптомно. Меньше всего случаев заражения зафиксировано в Ненецком автономном округе – 8 человек. На Чукотке в этот раз обошлось без новых больных. По всей России умерли 286 человек с положительным тестом на коронавирус. Из больниц выписали 11 492 пациента.

Темп прироста составляет 1,2%. За все время пандемии в стране заболели 1 774 334 человека.

Ранее мы сообщили, что в центре Минска стягивают силовиков и бронетехнику перед новой акцией протеста.