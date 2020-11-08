В воскресенье в Минске пройдет очередная акция протеста. В этой связи на улицах снова появляются силовики, спецтехника и военные грузовики для перевозки личного состава.

В центре Минска стягивают силовиков и бронетехнику перед новой акцией протеста. Об этом сообщает корреспондент ТАСС.

"Марш народовластия" начнется в полдень. О точке сбора пока не сообщается. Граждан просят одеваться теплее, а также использовать средства индивидуальной защиты. В связи с маршем, несколько ТЦ и кафе в центре города закрыты. На Площадь Государственного флага рядом с Дворцом независимости прибыли военнослужащие с автоматами. У здания выставочного центра "Белэкспо" стоят машины БРДМ. На улице Саперов обнаружено большое скопление спецтехники и военных грузовиков с военнослужащими. На площади у стелы "Минск – город герой", на Октябрьской площади и площади Независимости установлены металлические ограждения. Рядом с Дворцом спорта дежурят около 10 микроавтобусов с силовиками.

Акции протеста пройдут не только в Минске, но и в других городах республики.

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Видео: Telegram/TUT.BY, Военный обозреватель