В центре Минска стягивают силовиков и бронетехнику перед новой акцией протеста. Об этом сообщает корреспондент ТАСС.
"Марш народовластия" начнется в полдень. О точке сбора пока не сообщается. Граждан просят одеваться теплее, а также использовать средства индивидуальной защиты. В связи с маршем, несколько ТЦ и кафе в центре города закрыты. На Площадь Государственного флага рядом с Дворцом независимости прибыли военнослужащие с автоматами. У здания выставочного центра "Белэкспо" стоят машины БРДМ. На улице Саперов обнаружено большое скопление спецтехники и военных грузовиков с военнослужащими. На площади у стелы "Минск – город герой", на Октябрьской площади и площади Независимости установлены металлические ограждения. Рядом с Дворцом спорта дежурят около 10 микроавтобусов с силовиками.
Акции протеста пройдут не только в Минске, но и в других городах республики.
Ранее мы сообщили, что минобороны Армении сообщает о тяжелых боях за город Шуши в Карабахе.
Видео: Telegram/TUT.BY, Военный обозреватель
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