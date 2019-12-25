Алиев извинился перед Путиным за инцидент с российским Ми-24

Азербайджанский президент позвонил главе РФ.

Ильхам Алиев извинился перед Владимиром Путиным за инцидент с российским Ми-24. Глава Азербайджана позвонил российскому коллеге из-за ситуации, которая произошла на азербайджанско-армянской границе. Политик пообещал наказать виновных в произошедшем. Он также выразил соболезнования родным погибших и пожелал выздоровления пострадавшему члену экипажа сбитого вертолета.

Президент Ильхам Алиев принес извинения за трагическую случайность, отметив, что в темное время суток этот вертолет был принят за вертолет Военно-воздушных сил Армении пресс-служба президента Азербайджана

Напомним, что в Минобороны России рассказали о сбитом вертолете над территорией Армении вне зоны боевых действий. В результате трагедии погибли два члена экипажа Ми-24. Еще один летчик получил травмы средней степени тяжести. Азербайджан принес извинения и выразил готовность выплатить компенсации. В Генпрокуратуре Баку ведется расследование ситуации.

О чем договорились по Карабаху Россия, Армения и Азербайджан.

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