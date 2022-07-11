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"Ювентус" объявил о возвращении Погба

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Француз присоединился к клубу на правах свободного агента.

Полузащитник сборной Франции по футболу Поль Погба перешел в "Ювентус". Об этом сообщает пресс-служба туринского клуба.

29-летний игрок присоединился к команде на правах свободного агента после того, как у него истек контракт с "Манчестер Юнайтед". Подробности сделки не уточняются.

Поль Погба выступал за "Ювентус" с 2012-го по 2016 год. В составе туринского клуба полузащитник стал четырехкратным чемпионом Италии, завоевал два Кубка Италии и три Суперкубка Италии. На его счету 177 матчей и 34 гола.

Ранее "Арсенал" объявил о трансфере Габриэля Жезуса.

Видео: YouTube / Juventus

Теги: поль погба, фк манчестер юнайтед, фк ювентус, футбольные трансферы
Категории: Лента новостей, Спорт, Футбол в России и Европе,

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