"Ювентус" объявил о возвращении Погба

Француз присоединился к клубу на правах свободного агента.

Полузащитник сборной Франции по футболу Поль Погба перешел в "Ювентус". Об этом сообщает пресс-служба туринского клуба.

29-летний игрок присоединился к команде на правах свободного агента после того, как у него истек контракт с "Манчестер Юнайтед". Подробности сделки не уточняются.

Поль Погба выступал за "Ювентус" с 2012-го по 2016 год. В составе туринского клуба полузащитник стал четырехкратным чемпионом Италии, завоевал два Кубка Италии и три Суперкубка Италии. На его счету 177 матчей и 34 гола.

Ранее "Арсенал" объявил о трансфере Габриэля Жезуса.

Видео: YouTube / Juventus