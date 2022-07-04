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"Арсенал" объявил о трансфере Габриэля Жезуса

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Футболист будет играть в команде под 9-м номером.

Нападающий сборной Бразилии по футболу Габриэл Жезус перешел из "Манчестер Сити" в "Арсенал". Об этом сообщает пресс-служба лондонского клуба.

25-летний игрок подписал долгосрочный контракт с "Арсеналом". Условия сделки не раскрываются. Он будет выступать в команде под 9-м номером.

Габриэл Жезус выступал за "Манчестер Сити" с 2017 года. В составе "горожан" нападающий стал четырехкратным чемпионом Англии, обладателем Кубка Англии и двух Суперкубков Англии. На его счету 211 матчей и 95 голов за команду.

Ранее "Интер" объявил о трансфере Мхитаряна.

Видео: YouTube / Arsenal

Теги: габриэль жезус, фк арсенал, фк манчестер сити, футбольные трансферы
Категории: Лента новостей, Спорт, Футбол в России и Европе,

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