"Интер" объявил о трансфере Мхитаряна

Полузащитник сборной Армении Генрих Мхитарян продолжит карьеру в "Интере". Об этом сообщает пресс-служба миланского клуба.
33-летний футболист присоединился к "Интеру" на правах свободного агента. Подробности сделки не уточняются. По информации итальянских СМИ, контракт с Мхитаряном рассчитан до 2024 года.
Напомним, Генрих Мхитарян выступал за "Рому" с 2019 года. В составе римлян футболист стал победителем Лиги конференций. По итогам минувшего сезона полузащитник провел 44 матча во всех турнирах и забил пять голов.
Ранее "Ливерпуль" объявил о продлении контракта с Салахом.
Видео: YouTube / Inter
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все