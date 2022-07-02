"Интер" объявил о трансфере Мхитаряна

Футболист присоединился к команде на правах свободного агента.

Полузащитник сборной Армении Генрих Мхитарян продолжит карьеру в "Интере". Об этом сообщает пресс-служба миланского клуба.

33-летний футболист присоединился к "Интеру" на правах свободного агента. Подробности сделки не уточняются. По информации итальянских СМИ, контракт с Мхитаряном рассчитан до 2024 года.

Напомним, Генрих Мхитарян выступал за "Рому" с 2019 года. В составе римлян футболист стал победителем Лиги конференций. По итогам минувшего сезона полузащитник провел 44 матча во всех турнирах и забил пять голов.

Ранее "Ливерпуль" объявил о продлении контракта с Салахом.

Видео: YouTube / Inter