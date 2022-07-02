"Ливерпуль" объявил о продлении контракта с Салахом

Новое соглашение рассчитано до 2025 года.

Нападающий "Ливерпуля" Мохаммед Салах продлил контракт с клубом. Об этом сообщает пресс-служба "мерсисайдцев".

Новое соглашение 30-летнего египтянина рассчитано до 2025 года. По нему футболист будет получать 350 тысяч фунтов в неделю.

Мохаммед Салах играет в "Ливерпуле" с 2017 года. В составе "мерсисайдцев" нападающий стал чемпионом Англии, победителем Лиги чемпионов, а также обладателем Кубка Лиги и Кубка Англии.

По итогам минувшего сезона Салах провел за "Ливерпуль" 51 матч во всех турнирах и забил 31 гол.

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Видео: YouTube / Liverpool FC