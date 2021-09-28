"Интер" арендовал Лукаку у "Челси" на один сезон

Ранее бельгиец выступал за клуб из Милана.

Нападающий "Челси" Ромелу Лукаку продолжит карьеру в "Интере". Об этом сообщает пресс-служба итальянского клуба.

29-летний футболист будет играть за клуб из Милана на правах аренды до конца сезона 2022/23. Подробности сделки не уточняются. Ранее бельгиец выступал в "Интере" с 2019-го по 2021 год и помог клубу стать чемпионом Италии.

В минувшем сезоне Ромелу Лукаку провел за "Челси" 44 матча во всех турнирах и забил 15 голов.

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Видео: YouTube / GOAL Italia