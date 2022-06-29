Экс-футболист "Рубина" Кварацхелия объяснил решение покинуть Россию

Он выступал за клуб с 2019 года.

Бывший футболист казанского "Рубина" Хвича Кварацхелия объяснил решение покинуть Россию. Об этом он рассказал в интервью YouTube-каналу Nobel.

По словам грузинского игрока, решение было принято сразу после начала спецоперации на Украине. Кварацхелия рассказал, что переживал за семью и говорил об этом руководству команды. По его словам, футболисту позволили поступить так, как ему могло быть лучше.

Когда я это понял? Я уже понимал, что так будет. У нас было две игры. Я сказал, что их доиграю, сделаю все хорошо для команды, потому что "Рубин" очень много сделал для меня. Хвича Кварацхелия, экс-футболист "Рубина"

Хвича Кварацхелия играл в "Рубине" с 2019-го по 2022 год. Весной игрок перешел в "Динамо Батуми". По окончании сезона стало известно, что полузащитник продолжит карьеру в итальянском "Наполи".

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Видео: YouTube / Nobel