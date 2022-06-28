Уткин высказался о травле Абаскаля ветеранами "Спартака"

Комментатор считает забавным то, как ветераны клуба реагируют на приход 33-летнего специалиста.

Спортивный комментатор Василий Уткин отреагировал на высказывания бывших футболистов "Спартака" о новом главном тренере команды Гильермо Абаскале. Об этом он заявил в своем YouTube-канале.

Уткин считает забавным то, как ветераны клуба реагируют на приход 33-летнего специалиста. Испанец возглавил "Спартак" вместо Паоло Ваноли, который по семейным обстоятельствам покинул Россию.

А что у вас, друзья мои, есть, кроме имени? А имя, извините, это заслуга, которое фиксирует прошлое. Василий Уткин, комментатор

Ранее мы сообщали, что ЦСКА объявил о назначении Федотова главным тренером команды.

Видео: YouTube / Василий Уткин